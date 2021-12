Exposição apresenta projetos de beneficiários do Programa Primeiro Emprego

Com o objetivo de expor trabalhos desenvolvidos por jovens e adultos beneficiários do Programa Primeiro Emprego, projetos de destaque apresentados no I Seminário de Inovação e Projetos de Melhorias do Programa, que aconteceu em outubro, integram uma mostra realizada em órgãos do governo estadual.

Na terça-feira (26), a exposição itinerante foi instalada na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde permanecerá até 9 de dezembro. Ainda este ano, a mostra segue para a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) e Secretaria da Saúde, em datas a serem divulgadas.

A exposição conta com vinte totens (frente e verso) com projetos de beneficiários contratados pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) e Fundação Estatal da Saúde Familiar-SUS. O Programa Primeiro Emprego foi lançado pelo Governo do Estado em 2016 e criado com o escopo de assegurar a acessibilidade ao mercado de trabalho.

