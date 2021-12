Expoilhéus movimenta economia até 31 de janeiro

Para comerciantes, visitantes e moradores de Ilhéus (a 472 km de Salvador), vendas e compras não se limitaram aos dias que precederam o Natal, com a abertura, nesta sexta-feira, 25, na A. Soares Lopes, da 23ª edição da Expoilhéus.

À beira-mar, em um dos cartões-postais do litoral sul, o evento, com entrada gratuita, fica aberto das 17h às 23h, até 31 de janeiro do próximo ano.

Participam mais de 70 expositores nas áreas de artesanato, bijuterias, confecções e moda surf wear, de acordo com a presidente da Associação das Indústrias de Confecções, Calçados e Acessórios de Ilhéus (Aiccai), Carla Ourives.

Ela destacou que a estrutura contempla praça de alimentação, sistema de Internet e palco para apresentações de artistas regionais em voz e violão. "Essa feira tem impulsionado a geração de emprego e renda na atividade turística e ampliado as opções de lazer e entretenimento no período", disse.

Embora a presença de comerciantes de outras praças seja uma característica da Expoilhéus, "nesta edição contamos com mais de 50% dos empresários da nossa cidade", disse o vice-presidente da Aiccai, Roberto Soares, acrescentando que a feira tem apoio da prefeitura de Ilhéus e do Sebrae local.

Transatlânticos

O movimento na cidade, só com turistas que chegam em transatlânticos, pode chegar a mais de 100 mil pessoas de fora na temporada 2015-2016. Desde 20 de novembro, a previsão é que serão 27 paradas até o dia 17 de março.

Turistas que descem no porto são recebidos por grupos artísticos e culturais com samba de roda e capoeira. Em janeiro, entre os dias 6 e 28, haverá paradas dos transatlânticos Splendida, Lírica e Amdea.

De acordo com o coordenador do receptivo local, Jackson Rodrigues, a previsão da Secretaria de Turismo e Esporte de Ilhéus é que, apesar da crise econômica brasileira e mundial, cada turista que chegue ao porto continue deixando no comércio e serviço local a média de cerca de US$ 50, o que garante a movimentação de diversos segmentos da economia ilheense.

