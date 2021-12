Expobarreiras atrai 200 mil pessoas em nove dias

A 32ª edição da Exposição Agropecuária de Barreiras (a 858 km de Salvador), iniciada em 5 de julho, terminou no domingo, 13, no Parque Engenheiro Geraldo Rocha com a participação de 200 mil pessoas.



A Expobarreiras tem tradição em apresentar novidades tecnológicas e animais de elite. Um dos destaques da pecuária este ano foi o estande com exemplares de aves da raça Índio Gigante, cujos galos chegam a medir mais de um metro (entre a ponta do bico e as unhas).



A raça vem sendo selecionada em Goiânia (GO) pela família de Antônio Carlos de Andrade, atual presidente da Associação Brasileira dos criadores deste animal.



"Eu estou há 40 anos trabalhando neste aprimoramento genético, mas tudo começou muito antes, com meus avós", disse Andrade, salientando que uma das principais características da raça é a precocidade e o tamanho avantajado.



"Em três meses o pintinho fica em ponto de abate, com uma média de 2,5 kg, enquanto que o frango caipira simples chega ao ponto de abate em 8 meses, com média de 1,6 kg", enfatizou. Andrade diz que um pintinho comum de granja é vendido por valores em torno de R$ 5, enquanto o pintinho Índio Gigante custa no mínimo R$ 25.



O expositor e primeiro criador desta raça no oeste baiano, Naldson Correia, informou que até a tarde de ontem 15 reprodutores, com preços acima de R$ 600, e 25 matrizes, com preços acima de R$ 400, já estavam vendidos.



"Tínhamos por principal meta divulgar a raça, mas superamos a nossa expectativa", disse Correia. Ele aposta na atividade há dois anos, na zona rural do distrito de Sitio Grande, em São Desidério.



Balanço



De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Gado do Oeste (Acrioeste), Cesar Busato, os números totais só devem ser fechados a partir de hoje.



No entanto, ele avaliou o evento, que contou com quatro leilões, "como muito bom, pela qualidade genética dos animais expostos e negociados e pelos valores obtidos".



Para ele, "os leilões sempre são uma ótima opção para o criador renovar seu plantel, pois tem acesso a animais de origem, com as facilidades de financiamentos bancários e próprios de produtor para produtor. Com isso a região sai ganhando, pois todo o rebanho vai aos poucos sendo melhorado".



Este ano o principal foco da organização da feira foi a produção agropecuária nas pequenas propriedades na região dos vales, com o Pavilhão da Agricultura Familiar.



Para o gerente regional do Sebrae, Emerson Cardoso, este espaço na Expobarreiras foi importante para divulgação de produtos, comercialização e negócios.



Ele salientou que um dos destaques foi a cozinha show do Festival Gastronômico, que apresentou pratos diferentes de aves e peixes.

adblock ativo