Explosivos são apreendidos pela polícia em Novo Horizonte

Policiais da Companhia de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada, apreendeu nesta terça-feira, 4, materiais explosivos, na zona rural do município de Novo Horizonte (distante a 576 km de Salvador).

Conforme a Polícia Militar, os PMs faziam patrulhamento de rotina na cidade de Paramirim e lá foram informados de que um homem conhecido como "Zagalo", com passagem na polícia por explodir caixas eletrônicos, armazenava explosivos em uma casa na zona rural de Novo Horizonte.

No local foram apreendidos uma caixa com 50 espoletas, cinco bananas de emulsão explosiva em gel, oito rolos de cordão tipo estopim com aproximadamente 4.500 metros e dois rolos de cordel detonante com 1.100 metros. Nenhum suspeito foi localizado pela PM.

O material apreendido foi apresentado na delegacia de Ibitiara.

