Explosivos, armas e munições são localizadas em casa abandonada na RMS

Fuzis, explosivos, drogas e munições foram apreendidas pela polícia na noite desta quarta-feira, 20, na localidade de Catu de Abrantes, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 21, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo o órgão, a polícia já tem indícios sobre o dono do material e acredita que as armas e os explosivos seriam utilizados para ataques a bancos na região, nos próximos dias.

De acordo com o comandante da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Abrantes), major Jorge Paraíso, os materiais foram localizados em um imóvel abandonado, na zona rural, após policiais averiguarem uma denúncia sobre um veículo roubado na localidade.

"As guarnições foram verificar um carro modelo ônix roubado que, segundo a seguradora, tinha a localização de um rastreador apontando para um determinado imóvel. Quando os policiais chegaram, além do veículo, foram encontrados as drogas e os explosivos", disse o oficial por meio de nota.

No imóvel, foram encontrados 16 quilos de explosivos, 500 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína e crack, balaclavas (capuz), balança, roupas camufladas e atntibióticos que poderiam ser usados para possíveis ferimentos por arma de fogo.

Já as mil munições e os dois fuzis - um modelo 556 e outro HK 762 - foram localizados enterrados em um terreno, nas proximidades da casa. Os materiais foram apresentados na 26ª Delegacia Territorial (Abrantes) e, em seguida, encaminhado ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

