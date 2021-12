Explosivos, armas e equipamentos são apreendidos em residência de Ibitiara

Explosivos, uma espingarda calibre 36, um martelo hidráulico de alta pressão e 50 metros de cordão detonante foram apreendidos pela polícia na segunda-feira, 2, em uma residência no distrito de Santa Luzia, localizado no município de Ibitiara (a 536 km de Salvador). O material foi encontrado após uma denúncia anônima.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), um grupo de criminosos que seria responsável pelo material conseguiu fugir dos policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada e da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (Seabra). A polícia informou que as buscas pelos bandidos continuam.

"Com certeza esses indivíduos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos a bancos. Infelizmente os explosivos vão parar nas mãos dos criminosos”, afirmou o comandante da Cipe Chapada, major Ricardo Passos, por meio de nota da SSP-BA.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Ibitiara.

adblock ativo