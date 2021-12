Explosão em caixa eletrônico destrói supermercado em LEM

Um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal (CEF), que fica em um supermercado no município de Luis Eduardo Magalhães (distante a 996 Km de Salvador), na região oeste da Bahia, foi explodido na madrugada desta quinta-feira, 22. Com o impacto, grande parte da estrutura do estabelecimento ficou destruída.

De acordo com as informações do Blog Braga, pelo menos seis homens encapuzados participaram da ação criminosa ao Hiper Santo Antônio. Os assaltantes, que estavam armados com fuzis, pistolas e metralhadoras, chegaram à unidade em uma caminhonete branca, por volta das 3h.

Na ação, que durou cerca de 5 minutos, o bando rendeu um segurança e só conseguiu abrir o equipamento após três tentativas. O caixa havia sido abastecido na tarde de quarta, 21, e todo o dinheiro foi levado, mas a quantia não foi divulgada.

Até por volta das 10h20 deste quinta, não havia informações sobre o paradeiro dos criminosos. A polícia realiza buscas na região.

<GALERIA ID=19798/>

adblock ativo