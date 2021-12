Explosão deixa três feridos na Refinaria Landulpho Alves

Uma explosão na Refinaria Landulpho Alves, em São Francisco do Conde, deixou três pessoas feridas na tarde de domingo, 18, por volta das 14h. Os trabalhadores faziam manutenção em um cilindro reservatório de gás quando o acidente ocorreu.

O caso mais grave foi o do caldeireiro alpinista identificado apenas como José Adailton, que ficou com 70% do corpo queimado, teve uma fratura exposta na perna esquerda e uma costela quebrada.

O caldeireiro Jonas Campos Leal teve queimaduras em 20% do corpo. A observadora de segurança Jucineide de Jesus Cruz sofreu queimaduras no rosto e nas mãos e teve um corte na cabeça.

Segundo testemunhas do acidente, os trabalhadores foram arremessados com a força da explosão. Os feridos foram encaminhados primeiramente para o Hospital Medicina Humana, em Candeias.

Após serem atendidos, Jucineide de Jesus Cruz e José Adailton foram transferidos para o Hospital da Bahia, em Salvador, porque a unidade de Candeias não possuía um neurologista.

Segundo o diretor do Siticcan (Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Candeias e região), Antonio Raimundo Santos, o "Loteba", o acidente pode ter ocorrido por algum resquício de gás no local de armazenamento.

A explosão supostamente ocorreu quando alguma faísca gerada durante a manutenção entrou em contato com o gás - possivelmente nitrogênio .

"Foi algum resíduo de gás que não deveria estar lá. Até porque a estrutura física ficou intacta. Queremos uma investigação e saber o que realmente aconteceu. A medição (do gás) pode ter sido feita de forma errada. Por que ocorreu a explosão? A inspeção não foi correta", diz o diretor do Siticcan.

Assembleia

O sindicato fará nesta segunda-feira, 19, uma assembleia para informar os trabalhadores e colher informações sobre as condições de segurança do local, às 6 horas da manhã, no Trevo da Resistência, ponto que fica próximo à Refinaria Landulpho Alves.

A unidade da refinaria onde ocorreu o acidente está em parada programada de manutenção. Operários afirmaram que, após o acidente, as atividades nas unidades 32, 38 e 37 foram paralisadas. Cerca de 2 mil trabalhadores atuam na manutenção, de acordo com o sindicato.

A reportagem de A TARDE tentou contato com a assessoria de imprensa da Petrobras, proprietária da refinaria, mas não teve sucesso até o fechamento desta edição.

Errata

A explosão ocorreu em uma das unidades de hidrogênio da Refinaria Landulpho Alves, em Mataripe, São Francisco do Conde, e não nitrogênio como está no texto sublinhado acima.

