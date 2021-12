Explosão de cilindro destrói imóveis e deixa três feridos

A explosão de um cilindro hidráulico destruiu uma casa, uma oficina mecânica e deixou três pessoas feridas no distrito de Barrolândia, na cidade de Belmonte (a 601 km de Salvador), na madrugada desta segunda-feira, 4, por volta de 1h. As vítimas tiveram escoriações leves, segundo o site Radar 64.

De acordo com as informações de testemunhas, os irmãos Edno Soares de Jesus, 32 anos, e Ivo Soares de Jesus, 28, estavam em frente à residência onde eles moram quando perceberam que, na oficina onde trabalham, um com princípio de incêndio.

Os dois tentaram controlar as chamas, quando houve a explosão do cilindro. "Eles foram jogados para longe", relatou uma pessoa que presenciou a explosão. A terceira vítima foi identificada como Maria da Glória de Jesus, 65 anos, mãe dos mecânicos que estava dentro da casa.

As vítimas foram socorridas por policiais militares e encaminhadas ao Posto de Saúde do distrito, onde foram médicas e liberadas.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros com o apoio de moradores.

