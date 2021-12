Explosão de cilindro de gás mata motorista em Alagoinhas

A explosão de um cilindro de gás, ocorrido na manhã desta terça-feira, 7, próximo a Praça Kennedy, no centro da cidade de Alagoinhas (a 120 km de Salvador), deixou um pessoa morta e três feridas. O motorista que transportava o objeto morreu horas depois, no Hospital Regional Dantas Bião.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), todas as vítimas foram encaminhadas ao mesmo hospital, onde estão sob atendimento.

Pessoas que presenciaram o acidente informaram que o condutor do veículo deixou o cilindro cair no chão, houve o atrito e em seguida a explosão. As outras três pessoas passavam pelo local do ocorrido acabaram sendo atingidas pelo impacto.

Segundo a assessoria do hospital da cidade, as demais vitimas não correm perigos de morte. Uma casa foi parcialmente destruída.

