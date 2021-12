O expediente do funcionalismo estadual será suspenso na sexta-feira, 30, por conta do feriado do Dia do Servidor. A data, que é comemorada em 28 de outubro, foi adiada para a sexta, emendando com o Dia de Finados, que acontece na segunda-feira, 2.

Os serviços essenciais ligados ao Estado, como segurança pública e saúde, serão mantidos.

Alguns postos da rede SAC em Salvador (Barra, Shopping Bela Vista, Liberdade, Shopping Paralela, Pau da Lima, Periperi, Pernambués e Salvador Shopping) e na região metropolitana (Lauro de Freitas) funcionarão. No interior do estado, nas cidades de Juazeiro e Itabuna, as unidades também irão abrir.

O Ponto Cidadão de Coaraci (442 km de Salvador) estará aberto, pois teve o feriado antecipado para o dia 26.

As atividades paralisadas retornarão na terça-feira, 3.

