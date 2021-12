Exército deflagra ação para fiscalizar comércio de explosivo

O Exército deflagrou nesta segunda-feira, 28, a operação Dínamo II para fiscalizar o comércio de explosivos na Bahia. A ação acontece em 30 empresas autorizadas a usar explosivos. O trabalho acontece em 14 municípios: Feira Santana, Santo Estevão, Jacobina, Jequié, Santa Luz, Jaguaquara, Maracás, Barra do Rocha, Rio do Pires, Caturama, Conceição do Coité, Retirolândia, Araci e Gonguji.

Além da ação nas empresas, policiais rodoviários também vão monitorar as estradas com o objetivo que produtos ilícitos sejam retirados das empresas antes da fiscalização. O objetivo da operação, que não tem data para terminar, é evitar a venda de explosivos para práticas delituosas.

A ação tem a participação de policiais civis, militares e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

adblock ativo