Exemplo de Palloma deve incentivar novas alterações

No ano passado, a Defensoria Pública da Bahia (DP-BA) atendeu cerca de 30 casos de pessoas que procuraram a instituição para fazer a mudança de nome e sexo no registro civil.

Este ano, a instituição não contabilizou o número de atendimentos realizados até outubro. No entanto, a representante baiana da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais e Transgêneros do Brasil (Antra), Marina Galen, acredita que, até o final do ano, este número deverá dobrar.

Segundo ela, casos como o de Palloma podem incentivar mais transexuais a solicitarem a mudança do registro civil e sensibilizar magistrados a autorizarem as alterações.

"Cada autorização de mudança de certidão de nascimento é uma vitória para nós. Poder ser chamada oficialmente pelo nome que desejamos efetiva a nossa luta pelo reconhecimento da nossa sexualidade perante a sociedade", afirmou.

Recomeço

Em agosto, a transexual Luana Martins Dórea, 22, conseguiu a autorização para mudança do seu registro civil. Ela foi a primeira transexual baiana a conseguir trocar o gênero na certidão de nascimento sem ter feito a cirurgia para mudança de sexo.

Hoje, ela buscar fazer a alteração em todos os seus documentos para começar uma nova vida. "Meu nome de batismo é passado. Não quero ser identificada por ele nunca mais. Sempre soube que nasci Luana", disse.

