Execução de pastor foi planejada, diz delegado

A polícia trabalha com a hipótese de que a morte do cantor e pastor Melquiades Santos Neto, de 37 anos, conhecido como Netto Paz, tenha sido uma execução planejada. O crime foi cometido no trevo entre a BA-650 e a BR-101, a cerca de 3 km de Ibirapitanga (distante a 350 km de Salvador), na noite de quarta-feira, 25.

O titular da Delegacia Territorial (DT) de Ilhéus, Lane de Souza Andrade, que investiga o crime, afirmou que a vítima foi surpreendida enquanto retornava da cidade vizinha de Ubaíra, localizada a cerca de duas horas e meia de Ibirapitanga. “Foi um crime de execução. Melquiades estava com a mulher, as duas filhas e um amigo, também pastor, na cidade vizinha. No retorno, por volta das 18 horas, ele parou em um cruzamento, e no mesmo instante, um carro, modelo Strada, de cor branca, parou ao seu lado e o carona efetuou vários disparos em sua direção”, disse.

O jornalista e amigo da vítima Jackson Cristiano contou que um clima de luto e comoção tomou conta da população de Ibirapitanga após receberem a notícia de sua morte. “A cidade parou. Ele era um cara muito querido. Acompanhamos sua carreira desde o tempo da Banda Shalom. Recentemente, ele estava em carreira solo e pastoreando uma igreja, que, inclusive estava em campanha, que terminaria no dia do crime”.

Comoção

O comércio amanheceu fechado em sinal de luto. Nas ruas, uma multidão vestia branco com cartazes, pedindo justiça e paz. No caminho até o cemitério, a multidão cantava músicas da vítima e muitos carros que seguiam o cortejo fúnebre, revezava entre músicas da vítima no grupo Shalom e em carreira solo.

Neto era conhecido por movimentar a cena cultural da cidade. Ele promovia cultos e campanhas frequentes, convidando pastores e amigos músicos de fora. Também fazia shows gratuitos na cidade.

Carreira musical

Melquiades começou a carreira musical na banda de forró-gospel Shalom, em 1997. No ano de 2014, saiu da banda para começar carreira solo como Netto Paz. No mesmo ano, gravou um DVD.

Em 2015, assinou com a gravadora Universal Music. Em 2017, lançou o CD ‘Filho do Rei’, seu derradeiro álbum. Neto deixa esposa e duas filhas.

Nota de pesar

A banda Shalom se manifestou através de uma postagem no Facebook: “Não entendemos agora Senhor, mas tenho certeza de que meu irmão tem um lugar no Céu, onde devemos estar preparados para ir. Sentimentos à todos os familiares”.

A Universal Music lamentou em nota: “Por uma ironia do destino, o cantor levava a PAZ em seu nome artístico, ontem se tornou mais uma vítima da violência que assola o nosso país”.

