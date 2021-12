Exames gratuitos de mamografia são oferecidos em Conceição de Feira

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), através do programa Saúde sem Fronteiras, estará atendendo mulheres de 50 a 69 anos nesta quinta-feira, 4, para a realização de mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama.

O serviço gratuito acontecerá no município de Conceição de Feira, na região de Cruz das Almas (localizado a 125 quilômetros de Salvador), e contará com unidade móvel estacionada na Praça Marechal Deodoro da Fonseca até o dia 11 de julho.

O atendimento será iniciado a partir das 7h da manhã e, para serem atendidas, as mulheres devem comparecer ao local portando documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de endereço no município.

As mulheres que obtiverem diagnóstico positivo poderão ter tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico realizado em unidades avançadas em oncologia.

