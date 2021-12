Exames gratuitos de gastroenterologia são oferecidos no sertão baiano

A cidade de Poções, no sertão da Bahia, será a primeira a receber o mutirão de cidadania, que acontece entre os dias 29 de abril e 3 de maio, das 8h às 17h.

Na ação, a carreta “Destino Viver Bem”, unidade móvel focada em gastroenterologia da farmacêutica Takeda, levará atendimento médico especializado, incluindo exames para cerca de 1.500 pacientes oriundos da fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), com apoio de três médicos endoscopistas voluntários do Grupo Fleury.

A carreta, assim como todo o projeto, vai beneficiar ainda moradores de outras nove cidades do entorno: Mirante, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino, Boa Nova, Planalto, Nova Canaã, Iguaí e Ibicuí.

adblock ativo