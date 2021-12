Exames de mamografia e preventivos são oferecidos em Simões Filho

Mais de três mil exames de mamografia e preventivos serão oferecidos na próxima quarta-feira, 4, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), pelo Serviço do Comércio em parceria com a prefeitura da cidade.

Os atendimentos de mama são destinados para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Já os exames ginecológicos entre 25 e 64 anos. Os horários para realização das consultas serão de segunda a sexata, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

As interessadas devem procurar o posto de atendimento do bairro em que mora e apresentar carteira de identidade, CFP, cópia do comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço ficará disponível até o dia 5 de novembro.

