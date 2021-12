Exame toxicológico é suspenso para motoristas

A exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais obterem ou renovarem habilitação foi suspensa. De acordo com o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Lúcio Gomes, as carteiras voltarão a ser emitidas no prazo de 48 horas, após o cumprimento da sentença.

O despacho será executado após o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) ser notificado da decisão pela Advocacia Geral da União (AGU). A obrigatoriedade, cessada por liminar concedida pela Justiça Federal da Bahia na última sexta-feira, 8, era designada às categorias C, D e E, nas quais se distribuem ônibus, caminhões e carretas.

Os condutores que não conseguiram fazer ou renovar a habilitação a tempo, por conta da necessidade do exame, precisaram se afastar das atividades.

O imbróglio jurídico começou após o Detran recorrer da decisão à Justiça, por entender que a resolução não possui aplicabilidade técnica e gera alto custo para os motoristas.

Lúcio Gomes argumentou que "não existe comprovação científica da eficácia dos exames nos moldes em que estão sendo realizados", uma vez que o teste deveria ser feito a cada cinco anos.

O diretor explicou ainda que a determinação gerou o bloqueio das carteiras, o que causou transtornos para os cidadãos que precisam do documento para trabalhar.

"Eu trabalho com isso há quase cinco anos. Precisei ficar longe do serviço, porque não consegui fazer a renovação no tempo determinado. Acabei prejudicando famílias que dependiam do meu trabalho", relatou uma condutora de transporte escolar que preferiu não se identificar.

Além da motorista que teve sua identidade ocultada, cerca de sete mil outros profissionais foram impedidos de retirar a habilitação pelo Denatran. Conforme Gomes, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e São Paulo também são estados que estão amparados na liminar.

Exame

O exame toxicológico, também conhecido como "teste do cabelo", é utilizado para averiguar se o indivíduo consumiu drogas ilícitas nos noventa dias anteriores à análise.

No país, apenas seis laboratórios estão credenciados para a realização do teste, todos em São Paulo. As cidades baianas, incluindo Salvador, têm postos de coleta do material usado para o exame, que custa entre R$ 258 e R$ 500.

O diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, classificou o teste como "inócuo". "O teste não é eficaz, porque é feito em datas marcadas. Se o indivíduo que é usuário de drogas suspender o uso durante os 90 dias que antecedem o exame, ele é aprovado do mesmo jeito. O teste seria eficaz se fosse feito nas ruas, como o teste de alcoolemia", explanou Mota.

