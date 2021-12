Exame físico pode diagnosticar motivo de baixo rendimento

Uma deficiência leve na visão pode passar despercebidas por pais e professores, mas por vezes afeta bastante o aprendizado das crianças.

É o que defende o médico oftalmologista Cézar Manciola, que se especializou em testes de saúde voltados para a detecção de problemas que podem afetar o rendimento na escola.



Segundo ele, imperfeições pequenas podem causar dificuldade de concentração, memorização e, consequentemente, a aprendizagem.

"A criança hipermetrópe, por exemplo, tem que fazer um esforço para enxergar com mais precisão, e esse esforço pode lhe custar caro", disse o médico.

Além de testes de visão, Maciola realiza pequenos exames capazes de detectar alterações na audição, pele, postura, marcha e sistema cardiorrespiratório .

Segundo ele, o período ideal para fazer a avaliação é durante as férias, quando é possível encaminhar a criança para o especialista e corrigir o problema sem impacto no rendimento em sala.

"Nas férias, dá tempo para, por exemplo, a criança fazer os óculos novos", afirmou.

A avaliação pode ser feita na escola ou em consultório médico. O preço varia de R$ 100 a 150, para o caso dos testes realizados na clínica.

Sobre ser um custo a mais para os pais, Manciola afirma que, se existe preocupação com material escolar e uniforme, deveria haver também com a saúde.

"A ideia é aos poucos criar o hábito. Quanto custa um ano perdido?", disse.

Matrícula

Na escola Criação, na Pituba, são exigidos para as crianças a partir de 5 anos os exames audiométrico e oftalmológico.

Segundo a pedagoga Neide Santos, ainda que não seja possível entregar os resultados no momento da matrícula, os pais devem providenciá-los para o ano escolar.

"É uma exigência da escola. Nessa idade, a criança já entra em contato com o mundo da leitura, então pedimos os exames", disse.

Na escola Pirilampo, no Imbuí, é preciso entregar também um atestado de saúde. Assim como na Criação, os pais podem entregar os resultados depois da matrícula, mas eles ainda assim são necessários.

Porém, de acordo com a diretora de fiscalização do Procon, Izabela Barreto, a exigência do exame para que a matrícula seja feita é irregular.

"Se não pode haver discriminação, por que condicionar a matrícula de um aluno a essa avaliação?", disse.

Ela orienta os pais que, caso se deparem com essa situação, procurem o Procon e o Ministério Público.

