Exame descarta novo caso de H1N1 em médica cubana na Bahia

O Laboratório de Análises Clínicas (Lacen) divulgou, na manhã desta quinta-feira, 5, que os testes realizados para confirmação de H1N1 da médica cubana que deu entrada no Hospital do Oeste, em Barreiras, com suspeita do vírus na quarta-feira, 27, deram resultado negativo para a doença.

A mulher, que não teve sua identidade revelada, recebeu alta do hospital na quinta-feira, 28, um dia após sua internação. Ela era colega de Clara Elisa Gonzales, profissional de Cuba que morreu vítima da doença.

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), na segunda-feira, dia 2 de maio, dez pessoas já morreram vítimas da gripe H1N1 no estado. No boletim anterior, que foi publicado no dia 26 de abril, nove mortes haviam sido contabilizadas. A décima vítima a entrar na lista da Sesab foi a médica cubana Clara Elisa Gonzales, de 42 anos.

A relação de óbitos registrados pela Secretaria são: em Salvador (5); Vitória da Conquista (1); Teixeira de Freitas (1); Ibipeba (1); Boquira (1); Bom Jesus da Lapa (1).

O número de casos confirmados da doença subiu de 38 [número que constava no boletim do dia 26] para 45, no boletim divulgado nesta segunda-feira. Os casos foram registrados em 14 municípios do estado, são eles: Boa Nova (1), Boquira (1), Bom Jesus da Lapa (1), Feira de Santana (1), Guanambi (3), Ibipeba (1), Ibirataia (2), Jacobina (1), Lauro de Freitas (4), Piripá (1), Rio de Contas (1), Salvador (24), Teixeira de Freitas (1), Vitória da Conquista (3).

adblock ativo