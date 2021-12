Exame descarta morte por dengue hemorrágica em Itabuna

Deram negativo os exames do sangue de Rafael Monteiro Esteves (foto), 23 anos, morto com suspeita de dengue hemorrágica em Itabuna (435 km de Salvador) na quinta-feira, 11. Os testes foram feitos pelo Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e um laboratório privado de Belo Horizonte, Minas Gerais. As informações são do Verdinho Itabuna.





Os laudos também deram negativo para outras patologias como meningites, influenza sorotipo B, estreptococos e leptospirose. Segundo o Secretário municipal de Saúde de Itabuna, Paulo Bicalho, os resultados encerram o processo de investigação aberto pelo órgão.

Cópias dos laudos do Lacen e a contraprova serão encaminhados à diretoria do Hospital São Lucas, onde o jovem morreu. Ele deu entrada na unidade de saúde com muita febre e anemia na quarta, 10, mas foi liberado após tomar medicação. Na quinta pela manhã ele retornou e foi internado em estado grave de saúde.

