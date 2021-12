Exame descarta diagnóstico de febre amarela em Feira de Santana

A Secretaria da Saúde de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), divulgou nesta terça-feira, 4, resultado de exame do Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen), descartando febre amarela como a doença investigada em uma paciente na cidade.

O caso é um dos 16 citados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) como suspeitos da doença no dia 29 de março, quando o último boletim sobre a incidência da doença foi divulgado.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Denise Mascarenhas, este era o único caso investigado no município, que até o momento não confirmou a febre amarela em humanos.

Ela destacou que o órgão realizou uma pesquisa sobre a paciente, cujo nome não foi revelado. “Ela viajou entre fevereiro e março para regiões do Brasil apontadas como áreas de risco para a febre amarela”, contou.

A paciente permanece internada com acompanhamento da Vigilância Epidemiológica (Viep) com quadro de saúde estável.

Imunização

Embora nenhum caso de febre amarela contraída no estado foi confirmada em humanos, a procura por vacinas tem movimentado postos de saúde nos municípios que fazem parte das regiões com recomendação de bloqueio, próximos dos estados de Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, bem como as regiões com casos confirmados de macacos mortos com a doença.

Em Feira de Santana, a busca pela imunização se intensificou com a confirmação, no último dia 30, da morte de um macaco por febre amarela silvestre no bairro Sim.

Um segundo macaco encontrado morto no bairro Papagaio, também teve a causa confirmada por febre amarela pelo Lacen, dado divulgado na segunda-feira passada.

No estado, foram confirmados, até esta terça, 25 mortes de macacos com febre amarela silvestre este ano, com casos suspeitos notificados em 42 municípios. O próximo boletim da Sesab sobre a doença deve ser divulgado até o final da semana.

