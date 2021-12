Exame confirma que médica cubana morreu de H1N1

Dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) revelam que a Bahia tem 38 casos registrados de H1N1. Desses, nove foram a óbito. O boletim tem dados até o dia 21 deste mês. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou nesta terça-feira, 26, no final da tarde, que a morte da médica cubana Clara Elisa Gonzalez Mendez, de 42 anos, foi provocada pela gripe H1N1.

A morte da médica - que atuava em Bom Jesus da Lapa, a 777 km de Salvador - foi a décima confirmada no estado este ano por causa da gripe provocada pelo vírus influenza, a H1N1. A confirmação surgiu a partir do resultado de exames realizados no Lacen. Ela morreu em 19 de abril no Hospital do Oeste (HO), em Barreiras.

Clara Elisa trabalhava no programa Mais Médicos desde 2013. Ela estava internada no Hospital Carmela Dutra, em Bom Jesus da Lapa, desde 17 de abril, foi transferida para o HO em Barreiras no dia 19, mas morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

Conforme o secretário municipal de Saúde de Bom Jesus da Lapa, Marcélio Magno, todas as pessoas que tiveram contato com a médica passaram por tratamento profilático, antes de se ter conhecimento da causa da morte da profissional de saúde. Ele disse que agora os cuidados serão redobrados.

Vacinação

Dentre os 38 casos registrados no estado, 22 foram na capital baiana, Lauro de Freitas (3), Guanambi (3), Vitória da Conquista (2) e um caso em: Boquira, Boa Nova, Feira de Santana, Ibipeba, Ibirataia, Jacobina, Rio de Contas e Teixeira de Freitas.

Os óbitos foram registrados em: Salvador (5); Vitória da Conquista (1); Teixeira de Freitas (1); Ibipeba (1); Boquira (1). E com a morte da médica cubana, mais um em Bom Jesus da Lapa.

Foi determinado pelo Ministério da Saúde que a vacinação será feita em grupos específicos. Segundo a Sesab, por enquanto, não existe a possibilidade de a imunização ser estendida para toda a população.

O público-alvo é composto por idosos a partir de 60 anos; crianças de 6 meses a menos de 5 anos; trabalhadores da saúde (pública e privada); mulheres grávidas e puérperas - até 45 dias após o parto; povos indígenas; portadores de doenças crônicas não transmissíveis; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e adolescentes e jovens com idades entre 12 e 21 anos que estão sob medidas socioeducativas.

Ainda segundo a Sesab, todas as semanas chegam vacinas oriundas do Ministério da Saúde. Todos os municípios já receberam 50% das doses estimadas para a população específica de 3.269.328 pessoas que envolvem o público-alvo.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), 214.343 doses já foram aplicadas, o que corresponde a 35% de vacinados. A SMS recebeu da Sesab e do Ministério da Saúde 325.300 doses, o equivalente a 53% das doses estimadas para o público-alvo.

*Colaborou Miriam Hermes

