Ex-vocalista da banda New Hit presta depoimento

Após um recesso de quase 1h30 para o almoço, o julgamento dos nove músicos da extinta banda New Hit acusados de estuprar duas adolescentes, foi retomado no Fórum de Ruy Barbosa (distante 320 quilômetros de Salvador). Durante a tarde, o vocalista do grupo, Eduardo Daltro, conhecido como Dudu, presta depoimento e há a previsão de mais um acusado ser ouvido ainda nesta terça-feira, 17.

Pela manhã, foram ouvidos Edson Bonfim, Jefferson Pinto e Alan Trigueiros. O advogado Antônio Leite Matos, que defende Alan, disse estar confiante na absolvição de seu cliente já que, em depoimento, ele negou participação no ato sexual tendo, segundo ele, apenas se masturbado.

Se a velocidade dos depoimentos continuar nesse ritmo (cinco por dia) a audiência de instrução pode ser concluída nesta quarta-feira, 18, em vez de quinta-feira, 19, como previsto inicialmente.

Segurança

Para evitar confrontos, a Polícia Militar (PM) isolou uma área de 200 metros em torno do Fórum e policiais de Feira de Santana e Itaberaba foram chamados para reforçar a segurança na cidade. A medida foi tomada porque no dia 3 de setembro o julgamento foi suspenso depois de os acusados alegarem falta segurança no município. Eles argumentaram que o prefeito de Ruy Barbosa, José Bonifácio, teria agredido verbalmente o cantor Eduardo Daltro e os advogados da banda. A situação aconteceu durante o horário de almoço.

Nesta terça, cerca de 60 integrantes da Marcha Mundial das Mulheres protestam na cidade, pedindo a condenação do grupo.

Caso

Os músicos são acusados de violentar duas adolescentes de 16 anos após um show em Ruy Barbosa. As meninas dizem que foram ao ônibus da banda para tirar fotos e pedir autógrafo aos músicos. Na ocasião, elas afirmaram que foram levadas para o fundo do veículo, onde foram estupradas. Os acusados confirmam a relação sexual, mas alegam ter sido consensual.

Exames de DNA confirmaram a presença de sêmen dos acusados nas meninas e nas roupas que elas usavam. Os músicos chegaram a ficar 38 dias presos, mas foram liberados em 3 de outubro.

