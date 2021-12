Ex-vice-prefeito de Santo Amaro é preso na Operação Adsumus

O ex-vice-prefeito da cidade de Santo Amaro, Leonardo Araújo Pacheco Pereira, foi preso nesta segunda-feira, 28, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. A medida foi solicitada pelo Ministério Público Estadual.

A operação é um desdobramento da Operação Adsumus e decorre das denúncias oferecidas pelos promotores de Justiça Aroldo Pereira, João Paulo Schoucair e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Os denunciados responderão por formar associação criminosa para desvio de recursos públicos.

O empresário Roberto José Oliveira Santana também teve prisão preventiva decretada, porém está foragido. Além dos dois, estão entre os denunciados o ex-prefeito da cidade, Ricardo Jasson Magalhães, o ex-secretário de Administração Luís Eduardo Pacheco Alves e a empresária Rafaela dos Santos Santana Hedjazi.

As denúncias tiveram como base relatos da colaboração premiada feita por um dos acusados de envolvimento em um esquema fraudulento, que causou prejuízos superiores a R$ 2,7 milhões aos cofres públicos, somente com processos licitatórios irregulares para o fornecimento de bens de consumo com a empresa do colaborador.

A justiça determinou o sequestro de bens dos denunciados até aquele valor e a devolução ao erário municipal de R$ 2 milhões pelo colaborador.

Segundo os promotores de Justiça, o colaborador era responsável por simular, a mando do prefeito, o fornecimento dos bens de consumo, por meio de notas fiscais falsas, e por transferir os valores para as contas bancárias de Roberto Santana e Rafaela dos Santos, além de sacar o dinheiro e entregá-lo pessoalmente a Leonardo Pacheco.

