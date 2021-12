Ex-vice-prefeita de Sapeaçu fica ferida em acidente na Bahia

A ex-vice-prefeita da cidade de Sapeaçu (distante a 156 km de Salvador), Maria Auxiliadora Duarte Barros, conhecida como "Dona Dora", de 53 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente, na manhã desta sexta-feira, 7, na BR-101, nas proximidades do município de Conceição do Almeida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Maria dirigia um veículo Ford KA, que colidiu com Chevrolet Onix, por volta das 6h30. Ela teria tentado atravessar o trevo que dá acesso à cidade quando o outro veículo, que vinha no sentido oposto, colidiu na lateral do carro.

Conforme a PRF, ela sofreu uma fratura em um dos braços. A ex-vice-prefeita foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O marido de Maria, o ex-prefeito de Sapeaçu, Gerson de Deus Barros, também estava no carro, mas não se feriu. Um passageiro que estava no outro veículo também ficou ferido e foi encaminhado para a mesma unidade médica.

