Ex-vereador está preso suspeito de jogar ácido para se vingar da ex-cunhada

O ex-vereador de São Sebastião do Passé, Roberto das Neves, o Beto de Lídio, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi preso na terça-feira, 30, por policiais de Feira de Santana e São Sebastião, acusado de jogar ácido na ex-cunhada, atingindo-a nos braços, tórax e costas. Ela segue internada no Hospital Regional Santo Antônio de Jesus.

As investigações apontaram que Roberto não aceitava o fim do relacionamento com a irmã da vítima, atribuindo a esta a culpa pela separação.

Mulher foi atingida nos braços, tórax e costas (Foto: Reprodução | WhatsAPP)

