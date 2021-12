Ex-vereador é preso por porte ilegal de arma

Um ex-vereador do município de Mascote (a 544 km de Salvador) foi preso por porte ilegal de arma na madrugada desta sexta-feira, 5.

Uma abordagem feita por de militares da 62ª Companhia Independente de Camacan no distrito de São João do Paraíso, no Sul da Bahia, resultou na prisão do ex-vereador do PSB Gilmac Santos de Santana ,35 anos. Com ele, os PMs encontraram um revolver calibre 38 com numeração raspada.

Gilmac, que hoje atua como agente Comunitário de Saúde do Município e também como vigilante, alegou que a arma pertencia ao Agente Comunitário de Saúde do Município Rosemberg Gonçalves dos Santos, que estava em sua companhia.

Rosemberg assumiu para a polícia ser dono da arma e alegou tê-la encontrado abandonada em uma praça do município e que a usava para se defender da violência na localidade.

Durante a abordagem policial um outro homem identificado como Sebastião Rodrigues Roque foi preso por desacato a autoridade, por tentar agredir um policial.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Itapebi.

