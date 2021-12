Ex-vereador e mais 16 pessoas são presos em operação

Uma operação resultou em 17 pessoas presas na manhã desta terça-feira, 26, entre elas o ex vereador do município de Cansanção (distante 350 km de Salvador), Ronivaldo de Almeida. Foram 14 mandados de busca e apreensão cumpridos e três prisões em flagrante, nas cidades baianas de de Itiúba, Filadélfia, Cansanção e Ponto Novo.

A Operação Fachada, que tem o objetivo de desarticular grupos e prender envolvidos com o tráfico, é uma ação conjunta da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior com a Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Foram presos nos cumprimentos de mandados Deoclecio Sebastião da Silva Filho, André Luiz dos Santos Cerqueira, Analdino da Silva Souza, Sindoval Muniz Maia Filho, Anadiçou Vicente da Silva, Rafael Gama dos Santos, Lucas Santos Xavier, Oziel Rodrigues Reis, Adailton Silva Araújo, José Bruno Fernandes de Oliveira, Alessandra Fernandes, Paula Bianca Fernandes de Oliveira e Vinícius Castro Porcino.

Os outros três suspeitos, Reginaldo Antônio dos Santos Junior, Sandra Dantas Alves dos Santos e Aliomar Nunes de Souza, foram presos portando duas armas de fogo artesanais, drogas e oito munições.

