Ex-vereador é detido após bater em viatura da Polícia Civil na BR-030

O ex-vereador Pedro Leonardo Pereira Laranjeiras, de 39 anos, foi detido após bater em viatura da Polícia Civil na BR-030, no trecho do município de Guanambi (distante a 676 km de Salvador). Ninguém ficou ferido no acidente.

De acordo com informações da Agência Sertão, o ex-edil de Sebastião Laranjeiras, a cerca de 100 km daquela cidade, colidiu o carro que dirigia em uma viatura do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que estava parada no acostamento da BR-030, atendendo a um ocorrência próxima ao trevo de Mutãs.

Ainda conforme a publicação, a polícia disse que Laranjeiras apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem. Após as averiguações, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Guanambi, onde prestou depoimento para as autoridades.

