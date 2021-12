Ex-vereador de Porto Seguro é morto a tiros na porta de casa

O ex-vereador Aldair Silva Andrade, conhecido como 'Aldair do Campinho', de 41 anos, foi assassinado na manhã deste domingo, 7, na porta da casa onde morava, na cidade de Porto Seguro (a 707 km de Salvador).

De acordo com o blog Porto News, ele foi atingido por cinco tiros ao sair da residência, no bairro Tabapiri. Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

Aldair foi vereador em Porto Seguro de 2014 a 2016 ao ocupar a cadeira de suplente do PMDB, após a vereadora Lívia Bittencourt assumir a secretaria de Assistência Social da cidade. Ele foi candidato em 2016, mas não conseguir ser reeleito.

adblock ativo