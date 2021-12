Ex-sócio de banda baiana de pagode é baleado em 'paredão' no recôncavo

O ex-empresário da banda Black Style, conhecido como Will, foi baleado durante uma festa 'paredão' na noite do domingo, 23, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o autor, segundo informações preliminares, teria sido um homem de apelido 'Iuri Sheik'.

Conforme a prefeitura da cidade, o suspeito seria um empresário e digital influencer. Will foi baleado na avenida Ruy Barbosa

A prefeitura também salientou que o crime não aconteceu na área do evento "Melhor São João da Bahia", nem em área de nenhum outro evento realizado pelo órgão.

Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências realizadas com o intuito de localizar o autor do crime.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. De acordo com o Blog do Valente, a vítima foi socorrida para o Hospital Regional da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

adblock ativo