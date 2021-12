Ex-seis de ouros do Baralho do Crime na BA morre em confronto com a polícia

O ex-seis de ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Rogério de Jesus Santiago, o 'Rogerinho', morreu em confronto com a polícia na manhã deste domingo, 7, no distrito de Humildes, no município de Feira de Santana (distante a 109 Km de Salvador). Ele era suspeito de envolvimento com assaltos a banco, roubos na Linha Verde, homicídios e tráfico de drogas.

Materiais apreendidos pela polícia com o suspeito (Foto: Divulgação | SSP)

Segundo a SSP, Rogério estava foragido e foi localizado escondido em um sítio, situado em Humildes. Com o suspeito, foram apreendidos granada, uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, carregador, munições e roupas camufladas. Um segundo envolvido ainda não identificado foi preso em flagrante. Outros dois comparsas conseguiram fugir.

Rogério foi localizado escondido em um sítio, no distrito de Humildes (Foto: Divulgação | SSP)

Segundo caso

Na manhã do sábado, 6, um suspeito de também cometer assaltos a banco, identificado como Gean Barbosa Cardoso, morreu durante troca de tiros com a polícia, no bairro de Pernambués, em Salvador. Além da Bahia, ele também atuava em Minas erais e Tocantis, conforme a SSP.

