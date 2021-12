Ex-secretários de Medeiros Neto presos por desvio de verbas

A segunda fase da Operação Hera, deflagrada nesta quarta-feira, 13, pela Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) no município de Medeiros Neto (a 866 km de Salvador), cumpriu mandados de prisão preventiva contra dois ex-secretários de Administração da cidade.

Nilson Júnior e Rogério Costa são filhos do prefeito Nilson Vilas Boas Costa. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Pancho Rivas, ambos foram presos porque estariam atrapalhando as investigações na tentativa de obstrução de provas. Segundo o MPF, eles usavam de intimidações a testemunhas para que mentissem nos depoimentos.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal de Teixeira de Freitas, Guilherme Bacelar Patrício de Assis, atendendo a solicitação da procuradora federal Marcela Fonseca. Depois de passar por exames de corpo de delito, no Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, os dois foram encaminhados para o conjunto penal da cidade, onde permanecem à disposição da Justiça Federal.

A operação, de acordo com o MPF de Teixeira de Freitas, faz parte de um processo aberto para desarticular uma organização criminosa acusada de desviar recursos públicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Os dois filhos do prefeito são apontados como os mentores do esquema que envolvia a participação de servidores públicos de Medeiros Neto. Conforme o MPF, eles faziam a inserção de dados falsos, a exemplo de gratificações ilegais e acréscimos salariais nos contracheques de servidores municipais. Depois de receber os valores irregulares, os funcionários eram obrigados a entregar o dinheiro a prepostos da administração municipal.

Etapa inicial

Na primeira fase da operação, realizada no dia 8 de março deste ano, a Justiça Federal determinou a indisponibilidade de bens e o afastamento dos cargos públicos de seis pessoas investigadas. Naquela oportunidade, foram executadas quatro conduções coercitivas e a prisão preventiva de duas pessoas.

Entre os presos no mês passado estava a ex-secretária de Educação Aleny Brito Lacerda, que até esta quarta permanecia presa no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Os seis suspeitos de fazer parte do esquema são acusados dos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, utilização ilegal de verbas públicas e falsidade ideológica.

Nesta quarta, A TARDE tentou saber, por meio de correspondência eletrônica enviada à prefeitura de Medeiros Neto, a posição do prefeito e dos ex-secretários acerca do assunto. Entretanto, não obteve resposta até o fechamento desta edição.

