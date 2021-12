Ex-reitor da Ufba, Germano Tabacof morre aos 89 anos

Aos 89 anos, o ex-reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Germano Tabacof, morreu na manhã desta segunda-feira, 28, em Salvador. A causa da morte não foi divulgada e a Universidade decretou luto oficial de três dias.

O atual reitor João Carlos Salles lamentou o falecimento, e disse que considerava “um exemplo, mas também um amigo”. Em nota, a instituição também prestou condolências aos familiares, citando a recente morte do irmão de Germano.

"A Ufba expressa as suas mais sinceras condolências aos colegas, amigos e à família do professor, cuja perda irreparável se soma ao falecimento do seu irmão, o engenheiro Boris Tabacof, 92 anos, no dia 15 deste mês”, relata trecho da nota.

Germano Tabacof foi vice-reitor da Ufba durante o reitorado de Macedo Costa (1979/1983), sucedendo-o como reitor, no período de 1984 a 1988.

Nascido em Salvador, em 29 de dezembro de 1931, filho de imigrantes judeus que vieram do leste europeu, o professor Germano graduou-se em Odontologia pela Ufba em 1952.

Livre-docente em Odontologia, foi professor titular da Faculdade de Odontologia de 1954 até a sua aposentadoria, após a conclusão do seu reitorado, em 1988. Ele também foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Odontologia - Seção Bahia (ABO-Ba), em 1966, e vereador da capital baiana por duas legislaturas.

