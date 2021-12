Ex-professor é preso suspeito de estuprar duas jovens em Eunápolis

Um ex-professor de banda marcial foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, na orla norte de Porto Seguro, distande da capital baiana a 590 km, suspeito de estuprar uma criança de nove anos e uma adolescente de 12.

De acordo com informações do site Radar64, o suspeito Cléber Junior dos Santos Pereira, 39 anos, teria cometido os crimes em 2018, na cidade de Eunápolis. Ele já estava com a prisão preventiva decretada pelo juiz da 1ª Vara Crime da comarca de Eunápolis, Otaviano Andrade Sobrinho, e era considerado foragido a alguns meses.

Ainda conforme o site, o suspeito teria praticado os estupros quando ainda exercia o cargo de professor. Uma das vítimas era sua aluna na banda e a outra sua enteada. Quando deixou a função em Eunápolis, Cléber se mudou para Porto Seguro, onde chegou a trabalhar como agente de proteção de criança e adolescente, em um órgão público.

Em depoimento, segundo a polícia, o suspeito negou as acusações.

adblock ativo