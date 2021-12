Ex-primeira-dama de Iramaia morre em acidente de carro

Lídia Caíres, mulher do ex-prefeito do município de Iramaia, Dodinha, morreu na manhã desta sexta-feira, 8, após o carro em que estava cair de uma ponte na cidade de Mundo Novo (a 307 km de Salvador). A filha da ex-primeira-dama, de prenome Lívia, e o motorista ficaram feridos.

De acordo com blog Marcos Cangussu, populares informaram que o condutor perdeu o controle da direção do veículo modelo caminhonete e caiu na ponte da Bucania. No acidente, Lídia Caíres teria sido arremessada para fora do carro.

A ex-primeira-dama não resistiu os ferimentos e morreu a caminho do hospital de Vitória da Conquista. Os feridos foram levados para uma unidade de saúde em Barra da Estiva.

