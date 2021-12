Ex-presidiário escondia drogas em descarga sanitária na BA

Maelson de Souza, de 23 anos, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas de um dos bairros de Santo Antônio de Jesus, foi preso seis meses depois sair do presídio após ser flagrado com drogas e uma arma em sua residência, informou, nesta quinta-feira, 13, a Polícia Civil.

Na casa dele, os investigadores encontraram 200 gramas de cocaína, uma balança de precisão e um revólver calibre 32, municiado. A droga estava escondida em uma cama de casal, em um guarda-roupa e dentro de uma descarga sanitária.

Também havia, em um dos cômodos, a quantia de R$ 400, em cédulas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10. Maelson, segundo a polícia, mantinha um ponto de venda de drogas na Rua Nova Esperança.

De acordo com a Polícia Civil, enquanto os policiais revistavam a casa, um usuário de drogas ligou para o celular do traficante, propondo adquirir uma porção de cocaína por R$ 30.

A companheira dele, Cleidiane dos Santos de Oliveira, 25, e o mototaxista Cláudio Santos Silva, 41, suspeito de ser comparsa do casal, também foram presos.

De acordo com a polícia, Cláudio utilizava a motocicleta para fazer distribuição de drogas. Ele foi abordado quando estava em companhia de Maelson, num trecho do bairro Alto Santo Antônio, e escondia na cintura um revólver calibre 38, municiado, além de uma quantia no valor de R$ 21.

Autuados em flagrante, Maelson, Cleidiane e Cláudio estão à disposição da Justiça. A droga, as armas e o restante do material apreendido serão periciados no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

