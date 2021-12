Ex-presidiário é suspeito de matar idosa em Conquista

O ex-presidiário Alex de Jesus Matos, conhecido como "Leo", de 38 anos, foi identificado como o autor do assassinato da aposentada Maria de Lurdes Alves, 67, morta na casa onde morava, no bairro Iracema, em Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador), segundo informou, nesta quinta, 29, a Polícia Civil. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira, 26. Alex também teria tentado matar o filho da vítima, Murilo Alves dos Santos, 23.

O delegado Neuberto Costa, titular da Delegacia de Homicídios (DH/Conquista), vai solicitar à Justiça a prisão preventiva do criminoso, que está sendo procurado. As investigações indicam que a intenção de Alex era assassinar Murilo, atingido por disparos de arma de fogo em várias partes do corpo. Murilo está internado em um hospital da cidade.

De acordo com a polícia, a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas. Maria de Lurdes também foi alvejada e não resistiu aos ferimentos. Alex foi indiciado em inquérito policial, instaurado na Delegacia de Homicídios de Conquista, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.

De acordo com a polícia, o suspeito tem várias passagens por homicídio, roubo de veículos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo liberado recentemente do presídio regional, por decisão da Justiça.

Crime aconteceu na Rua Deodoro da Fonseca, no Bairro Iracema (Foto: Anderson Oliveira / Blog do Anderson)

