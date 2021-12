Ex-presidiário é morto com sete tiros em Feira de Santana

Na manhã desta quarta-feira,24, um ex-presidiário, identificado como 'Biscoito' foi assasinato a tiros em frente a um Centro de Abastecimento, no bairro da Barroquinha, em Feira de Santana (distância de 116 km de Salvador).

Segundo informações dadas ao portal Acorda Cidade, os policiais relataram que a vítima foi morta por dois homens que estavam em uma motocicleta. Após disparar sete tiros contra a vítima, a dupla fugiu do local. Ainda não há informações sobre o motivo do crime.

De acordo com a polícia, 'Biscoito' morava na localidade Barro Vermelho, no bairro Rua Nova. O delegado Rodolfo Faro efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

