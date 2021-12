Ex-presidiário é encontrado enforcado em janela do fórum de Itiúba

Um ex-detento foi encontrado enforcado nesta terça-feira, 19, em uma das janelas externas do Fórum Comarca, na cidade de Itiúba (a 382 quilômetros de Salvador). A vítima foi identificada como Zacarias Carneiro da Silva, conhecido como "Zé Perninha"

De acordo com informações do delegado Atílio Dias, titular do município, Zacarias já havia cumprido pena por homicídio, mas, atualmente não tinha envolvimento com a criminalidade.

A polícia suspeita da possibilidade de suicídio. Segundo cometários que circulam pela cidade, a vítima consumia bebidas alcoólicas abusivamente, chegando a mencionar que preferia morrer a ter que voltar para a prisão um dia.

