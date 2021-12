Ex-presidente do TJ-BA é presa em nova fase de operação da PF

A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi presa preventivamente pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, 29. A ação integra nova fase da Operação Faroeste, que investiga um esquema de corrupção na corte baiana.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes, relator do caso, expediu a ordem da prisão após solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Conforme a investigação, a desembargadora Maria do Socorro é suspeita de integrar o esquema de venda de decisões judiciais no TJ, responsável por grilagem de terra no Oeste do Estado.

