Ex-presidente do Flu de Feira morre em acidente de carro

O empresário e ex-presidente do time de futebol Fluminense de Feira de Santana, Rubem Cerqueira Teixeira, de 57 anos, morreu em um acidente de carro na noite deste domingo, 2, no Km 492 da BR-116, em Rafael Jambeiro (a 217 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia, Rubem dirigia seu carro quando bateu na traseira de um caminhão-tanque, próximo à ponte do Rio Paraguaçu. Segundo familiares, o empresário voltava de uma fazenda de sua propriedade em Iaçu.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e encontraram uma seringa para aplicação de insulina dentro do veículo. A suspeita é que o empresário tenha se sentido mal e tenha tentado aplicar a insulina.

Rubem Cerqueira foi presidente do Fluminense de Feira entre os anos de 2012 e 2013. Ele morava no bairro Brasília, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O corpo dele foi levado para a sede da DPT.

