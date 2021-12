Ex-presidente do Afoxé Filhos de Gandhy morre aos 71 anos

A comunidade do Afoxé Filhos de Gandhy está enlutada. O ex- presidente da instituição, Agnaldo Silva, morreu no início da manhã desta segunda-feira, 5, após sofrer um AVC e permanecer dois meses internado no Hospital do Subúrbio, na capital baiana.

Agnaldo nasceu em Salvador em 1949, ano de fundação do afoxé Filhos de Gandhy. O “Professor”, como era conhecido por todos, foi o dirigente que mais tempo ficou à frente da instituição. Eleito em 1996, foi responsável em abrir o afoxé para as novas tendências tecnológicas sem perder as tradições que sempre acompanharam a instituição desde a fundação.

Agnaldo esteve à frente por 21 anos ininterruptos, deixando a cadeira em 2017, quando passou o cargo para o atual presidente, Gilsoney de Oliveira.

