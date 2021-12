Ex-presidente da Câmara de Vereadores é morto a tiros em Itanhém

O Ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Itanhém, Roberth Caíres Ribeiro, conhecido como “Robinho Caíres”, de 50 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira, 30.

Conforme informações do site Liberdade News, o ex-vereador foi surpreendido por dois homens em um carro que já chegaram atirando, enquanto ele chega na casa do pai na rua Emiliano Fernandes, por volta das 20h. Ele foi atingido na região do peito e morreu no local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Prisões

Roberth tinha passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava sendo investigado por mandar assassinar um homem durante uma partida de futebol no dia 7 de novembro. Roberth também já havia sido preso por ameaçar um juiz em 2012.

Além disso, ele era suspeito de assassinar uma mulher de 54 anos em 2016. Ele chegou a ser preso por ameaçar o sobrinho da vítima, que também tinha sofrido uma tentativa de homicídio, supostamente por mandar que a irmã se afastasse do ex-vereador.

