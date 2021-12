Ex-prefeito de Várzea do Poço sofre acidente na BA-417

O ex-prefeito de Várzea do Poço, Cezar Nunes, bateu o carro na manhã dessa quarta-feira, 22, enquanto dirigia na BA-417, sentido cidade de Jacobina, nas proximidades de Serrolândia.

Segundo informações do blog Augusto Urgente, o veículo coduzido por Cezar Nunes colidiu com um reboque que estava sendo transportado por outro carro. Após a batida, o reboque se soltou e colidiu na lateral do veículo do ex-prefeito.

Ele estava na companhia da esposa e das duas filhas, mas ninguém se feriu. Uma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi acionada e compareceu ao local do acidente.

