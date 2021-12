Ex-prefeito de Valença é vítima de sequestro nesta quinta

O ex-prefeito da cidade de Valença, Ramiro Campelo, foi vítima de um sequestro na manhã desta quinta-feira, 18, em Valença, no baixo sul da Bahia. Campelo também é empresário e fundador do grupo que controla as Lojas Guaibim.

Segundo o coordenador da 5ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin), José Raimundo Neri Pinto, três homens em um veículo HB20 branco levaram o ex-prefeito por volta das 7h. "Sabemos que ele foi levado por três homens hoje pela manhã, mas ainda não temos informações se está havendo alguma negociação dos sequestradores com a família", comentou o coordenador.

A polícia ainda não tem mais informações sobre o caso.

adblock ativo