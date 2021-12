Ex-prefeito de Santaluz é proibido de entrar em prédios públicos

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) proibiu o ex-prefeito e ex-secretário municipal de administração da cidade de Santa Luz, Joselito Carneiro de Araújo Nunes, de entrar em prédios públicos. O descumprimento da ordem judicial acarretará multa diária de R$ 10 mil. As informações foram divulgadas na tarde desta terça-feira, 11, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Segundo o MPBA, Joselito, marido da atual prefeita da cidade, Quitéria Carneiro de Araújo, foi acusado por nepotismo (quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes) em ação pública por improbidade administrativa.

Ela, que também é ré na ação, não apresentou nenhum documento que comprove a qualificação técnica do esposo para o ocupar o cargo, conforme explicado pelo órgão. Ainda de acordo com o órgão, "apenas a suspensão do ato de nomeação foi insuficiente para afastar prejuízo ao interesse público, quando se autorizou a circulação do ex-prefeito nos meios políticos".

adblock ativo