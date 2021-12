Ex-prefeito de Ipirá morre em acidente na BA-052

O ex-prefeito do município de Ipirá, Anibal Ramos Aragão, de 53 anos morreu após um grave acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira, 12, na BA-052, conhecida como Estrada do Feijão, em Feira de Santana (distante 112 km de Salvador).

Segundo informações do site Ipirá FM, dois veículos se envolveram no acidente: uma caminhonete, conduzida por Aníbal, e um caminhão. O ex-prefeito foi socorrido para o Hospital Geral Cláriston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos. Além de Anibal, duas pessoas que estavam no caminhão morreram no local.

Em decorrência da morte do ex-prefeito, um luto oficial de três dias foi decretado em Ipirá. O decreto destaca que Aníbal Aragão, em vida, prestou inestimáveis serviços ao município, tendo exercido o cargo de vereador, presidente da câmara e prefeito.

