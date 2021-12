Ex-policial morre em acidente de moto na BA-263

O ex- soldado da Polícia Militar (PM) morreu após sofrer um acidente de moto na manhã desta segunda-feira, 5, na BA-263, próximo ao município de Itambé, no Sudoeste baiano. Edson Messias de Souza de 48 anos, atualmente, trabalhava como enfermeiro no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), de acordo com informações do Blog do Anderson.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. A Companhia Independente da Polícia Rodoviária investida o caso.

adblock ativo